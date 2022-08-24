Глава ДНР назвал Вашингтон и Лондон заказчиками военных преступлений

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Наращивая военную помощь Украине, власти США и Великобритании, становятся заказчиками военных преступлений. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- США и Великобритания увеличивают ставки в войне, объявив о новых пакетах военной помощи Украине. Суммы существенно отличаются порядком, но такие действия показывает всех выгодополучателей конфликта, - сказал Денис Пушилин, подчеркнув, что западные страны, финансируя украинский нацистский режим, являются не только соучастниками военных преступлений, совершаемых Киевом, они являются их заказчиками.

Глава ДНР сообщил, что США выделяют Украине почти 3 миллиарда долларов, что в три раза превышает максимальный транш Киеву от Вашингтона с начала эскалации конфликта в Донбассе.

- Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк, - отметил Денис Пушилин.

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