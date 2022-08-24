В Мариуполе строители из Москвы восстанавливают пострадавшую школу №27

В Мариуполе строители из Москвы восстанавливают пострадавшую школу. Фото: Телеграм мэра самого крупного города на побережье Азовского моря

Масштабный ремонт мариупольской школы № 27 московские подрядчики планируют завершить в сентябре. Сейчас здание, по оценкам строителей, готово к эксплуатации более чем наполовину. Об этом сообщил глава города Мариуполя Константин Иващенко.

- Интересно, что прежними властями ремонт школы был начат еще три года назад, но весь процесс остановился на частичной замене окон. Теперь же в результате военных действий здание школы местами оказалось разрушенным. Два месяца назад представители российской компании вывезли весь строительный мусор, подготовили каркас здания, - рассказал мэр.

Сейчас застройщик завершает стеклить окна школы. Продолжается отделка здания изнутри и снаружи. Работы ведутся без выходных по двенадцать часов в день.

- Уверен, что ремонтно-восстановительные работы будут выполнены в полном объеме и в запланированные сроки, - отметил Константин Иващенко

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