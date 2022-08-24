Эдуард Басурин: Союзные силы «сожгли» американскую гаубицу и три беспилотника

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Силы русской коалиции в боях с вооруженными формированиями Украины (ВФУ) за прошедшие сутки уничтожили восемь единиц вражеской техники, включая американскую гаубицу М777. Об этом сегодня рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: одна американская гаубица М777, три БпЛА, пять единиц автомобильной и специальной техники, - сообщил Эдуард Басурин.
По словам официального представителя Народной милиции, ВФУ в боях потеряли больше двадцати националистов.
Ранее сообщалось, что украинские боевики за сутки семь раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 172 боеприпаса. В результате пять мирных жителей погибли, еще четырнадцать - ранены. Противник применял РСЗО «Himars», «Ураган», артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.
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