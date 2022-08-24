25 августа ЦРБ ДНР временно отключит свои сервисы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Операции с пластиковыми картами Центрального республиканского банка (ЦРБ) ДНР не будут доступны в четверг, 25 августа, с 10.00 до 13.00 в связи с техническими работами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЦРБ.

- В связи с проводимыми подготовительными работами по интеграции банковских сервисов Центрального республиканского банка ДНР с банковскими сервисами ПАО «Промсвязьбанк», 25 августа 2022 года с 10.00 до 13.00 Центральным республиканским банком будут проводиться технические работы, - говорится в сообщении ЦРБ.

Отметим, что в указанное время не будут доступны все операции с пластиковыми картами Центрального Республиканского Банка: не будут работать банкоматы, кассовые и торговые POS - терминалы, услуги, связанные с работой процессингового центра, не будут осуществляться операции в СДО «ЦРБ Онлайн».

В ЦРБ приносят извинения за временные неудобства.

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