В результате ракетного удара украинских боевиков по ЛНР в Ровеньках погибли два человека

Вооруженные формирования Украины атаковали Ровеньки, применив ракетный комплекс «Точка У». Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донбасса. Украинские боевики около 6 часов 40 минут утра обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике, применив тактический ракетный комплекс «Точка У». Об этом сообщили в представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- По предварительной информации, два человека погибли, разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются, - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в результате обстрела разрушено административное здание и производственные помещения городского автотранспортного предприятия. Были повреждены пять пассажирских автобусов и шесть грузовиков. Под обстрелом оказалось и здание Межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения.

Тем временем, в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Донецке горит здание торгового центра Галактика.

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