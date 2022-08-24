В Горловке спасатели потушили пожар на нефтепроводе

Последствия обстрела Горловки. Фото: Телеграм мэра Ивана Приходько

Сегодня, 24 августа, в Горловке МЧС ДНР потушило пожар на нефтепроводе, загоревшийся из-за попадания в него снаряда ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

- В 08.20 на линию «101» Горловки поступило сообщение о пожаре на территории недействующей нефтебазы, расположенной в Центрально-Городском районе города. По прибытии к месту было установлено, что вследствие попадания взрывоопасного предмета был перебит магистральный нефтепровод, происходит разлив и горение остатков нефтепродуктов на площади 20 м², - говорится в сообщении МЧС.

На текущий момент благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован. На борьбу с огнем ушло меньше часа.

Горловка с самого утра находится под плотным огнем ВСУ. Они наносят удары преимущественно по жилью разных районов города. Известно об одном погибшем и одном раненом мирных жителях.

На данный момент украинские боевики выпустили по Горловке больше трех десятков снарядов 122 и 155 миллиметров (стандарт НАТО).

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