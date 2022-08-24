ВСУ за сутки обстреляли семь городов и сел ДНР, в том числе с применением систем «Himars» и «Ураган»

Последствия обстрела Донецка. Фото: ДАН

Украинские боевики за сутки семь раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 172 боеприпаса. Такие данные Представительства Республики в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район) и Ясиноватая, - констатируется в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки в ДНР пять мирных жителей в Донецке и Горловке погибли, еще четырнадцать из столицы ДНР – ранены. Повреждено двадцать пять домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Himars», «Ураган», артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.

Напомним, что за предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано сорок артобстрелов.

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