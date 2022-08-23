Глава ДНР обсудил с помощником Президента РФ работу вузов

Андрей Фурсенко (четвертый слева) ознакомился с ходом восстановительных работ в вузах ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин провел сегодня переговоры с помощником Президента Российской Федерации Андреем Фурсенко. Об этом сообщил руководитель Республики в своем Telegram-канале.

- Андрей Александрович встречался с членами Правительства, с ректорами вузов. Обсуждали развитие университетов ДНР, а также взаимодействие с российской высшей школой. Он отметил, что все инструменты, которые сейчас существуют в России, станут доступными и в Донбассе, — рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что помощник Президента, несмотря на напряженную военную обстановку, ознакомился с ходом восстановительных работ в Донецком национальном университете после обстрела украинскими боевиками.

- Очень ценно, что никакие массированные обстрелы Донецка не останавливают Россию в процессе налаживания взаимодействия во всех сферах для улучшения качества жизни людей, - заявил Глава ДНР.

Напомним, Андрей Фурсенко возглавлял в РФ Министерство образования и науки с 2004–2012 годы.

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