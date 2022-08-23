В Донецке пострадали мирные жители от упавших с крыши дома мин «Лепесток»

Украина ежедневно «засеивает» жилые районы ДНР запрещенными минами «Лепесток». Фото: ТГ/Шевченко

Сегодня, 23 августа, в Куйбышевском и Кировском районах Донецка в результате подрыва на минах «Лепесток» получили ранения три мирных жителя. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В Куйбышевском районе ранения от взрыва мины «Лепесток» получили двое жителей - девушка 1997 г.р. и мужчина 1989 г.р. Оба госпитализированы. Мина, от которой они пострадали, упала с крыши одного из домов. В Кировском районе от мины «Лепесток» пострадал еще один житель города 1971 г.р. Госпитализирован в городскую больницу № 24, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Всего в Республике зарегистрирован 51 случай подрыва на минах «Лепесток» гражданских лиц, в том числе двоих детей. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Сегодня власти ДНР в течение дня сообщали о минировании ВСУ запрещенными противопехотными минами в Кировском районе Донецка по улице Бирюзова, в Никитовском районе Горловки по улицам Кондратенко и Боевая, в поселке Ольгинка Волновахского района по улицам Набережной и Тельмана.

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