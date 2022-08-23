Братья Запашные передали цирку в Луганске музыкальное оборудование на миллион рублей

Эдгард Запашный отметил, что к жителям Луганска должно быть особое внимание. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Артисты цирка братья Эдгард и Аскольд Запашные сегодня передали Луганскому государственному цирку музыкальное оборудование на сумму один миллион рублей. Помощь в сборе денежных средств и доставке груза Запашным оказали волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Артисты осмотрели павильоны цирка и пообщались с его коллективом.

- Мы передали цирку оборудование на миллион рублей. Это все, что попросил директор цирка, прежде всего для возобновления работы вашего оркестра. И это только маленькая точечная помощь. Я считаю, что к жителям Луганска должно быть особое внимание, может, даже приоритетное внимание в сравнении с другими регионами, потому что здесь люди оказались в особой сложной жизненной ситуации, - сказал Эдгард Запашный.

Он уточнил, цирк получил новую ударную установку, синтезатор, микрофоны, дополнительные колонки и другое музыкальное оборудование.

Директор цирка Дмитрий Касьян рассказал, что российские артисты уже на протяжении многих лет оказывают поддержку луганскому цирку.

- В нынешних условиях для нас поддержка очень важна, спасибо большое, - сказал Касьян.

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