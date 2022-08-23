ДНР направила в МИД РФ информацию об участии Чехии в подготовке теракта в Донбассе

На брифинге в Донецке рассказали о подготовке теракта. Фото: МИД ДНР
Власти ДНР направили в адрес МИД России собранные сведения об участии Чехии в подготовке теракта на территории Республики. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра иностранных дел Республики Сергей Пересада.
- Мы направили все имеющиеся сведения о подготовке Украиной террористического акта на территории ДНР и участия в этом Чешской Республики в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации с целью распространения этих материалов среди зарубежных государств, на площадках международных организаций и через другие каналы коммуникаций с мировой общественностью, — отметил замминистра.
Ранее сообщалось, что сотрудники МГБ ДНР предотвратили теракт с подрывом здания администрации поселка Володарское под Мариуполем. В ведомство обратился гражданин Украины Евгений Карпенко, которого завербовали украинские спецслужбы в Чехии. Он должен был устроить подрыв мэрии в момент проведения референдума о вхождении Республики в состав РФ.
За это Карпенко обещали вознаграждение в две тысячи евро.
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