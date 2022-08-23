Количество погибших мирных жителей от обстрела центра Донецка возросло до четырех

Работники коммунальных служб приступили к расчистке улиц от последствий обстрела. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня. 23 августа, днем украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Донецка – Ворошиловскому району. Стало известно о количестве погибших и пострадавших мирных жителей.

- Один из тяжело раненых граждан скончался от полученных ран. В результате обстрела украинских боевиков центра Донецка погибли 4 мирных жителя, 11 человек ранены, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщал о трех погибших. По улице Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения. По проспекту Дзержинского погиб парень 2004 года. На площади Нурмагомеда Гаджимагомедова (бывшая площадь Конституции) погиб мужчина 1997 года рождения.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что по Ворошиловскому району выпущено 17 снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Удар наносился со стороны оккупированного села Орловка, расположенного к западу от Авдеевки.

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