МГБ предотвратило теракт ко дню проведения референдума по вхождению ДНР в состав России

Михаил Попов рассказал о подготовке теракта. Фото: МГБ ДНР

Сотрудники МГБ предотвратили теракт с подрывом здания администрации поселка Володарское, находящимся рядом с Мариуполем. Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

- В МГБ обратился гражданин Украины Евгений Карпенко, который сообщил, что находясь на заработках в Чехии был завербован украинскими спецслужбами. После этого он прошел обучение в Чехии под руководством чешских и украинских инструкторов по огневой подготовке и минно-взрывному делу. Был направлен в ДНР с целью совершения террористического акта в момент проведения референдума по вхождению в состав РФ, — отметил Попов.

По словам Евгения Карпенко, который также присутствовал на брифинге, ему поставили задачу заложить взрывное устройство в здание Володарской администрации.

Михаил Попов отметил, что планировалась ликвидация Карпенко в момент закладки взрывного устройства, путем дистанционного подрыва другим агентом. Таким образом украинские спецслужбы уничтожили бы улики и не выплачивали вознаграждение.

На брифинге продемонстрировали украинский паспорт и чешскую визу на имя Карпенко, взрывчатку, детонатор и пульт дистанционного подрыва. Самодельная бомба — это один килограмм взрывчатки с поражающими элементами для максимального вреда мирным жителям.

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