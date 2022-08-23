В ЛНР четыре работника лесничества подорвались на растяжке в Новоайдарском районе

Растяжка с гранатой находилась на грунтовой дороге. Фото: МЧС ЛНР

Четыре работника Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства подорвались на растяжке на грунтовой дороге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Об инциденте, который произошел в первой половине дня 22 августа в районе села Александровка, на пункт связи пожарно-спасательной части СГПСЧ-57 поселка Новоайдар сообщили полицейские.

- Пострадавшие (женщина 1979 года рождения и трое мужчин 1972, 1957 и 2000 годов рождения) ехали в тракторе по грунтовой дороге и колесом прицепа зацепили растяжку. Раздался хлопок. Все сотрудники получили осколочные ранения. К месту происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшие были осмотрены медиками Северодонецкой больницы, но от госпитализации отказались, их состояние удовлетворительное, - проинформировала пресс-служба.

В МЧС Республики напомнили о мерах безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

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