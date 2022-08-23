ВСУ при обстреле центра Донецка применили РСЗО «HIMARS»

Украинские боевики подвергли массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения. Фото: СЦКК ДНР

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР) заявили, что украинские боевики применили при обстреле центра Донецка применили западное вооружение.

- В частности, в первые две серии атак по Ворошиловскому району противник использовал артиллерийские системы калибром 155 мм. Третья атака, по уточненной информации от военных экспертов СЦКК, которые работают на месте обстрела, была осуществлена противником с применением РСЗО «HIMARS», - заявили в СЦКК ДНР.

По предварительным данным, трое человек погибли, также есть раненые. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ в центре Донецка попала Администрация Главы ДНР, гостиница «Централь», школа и жилые дома.

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением по факту обстрела ВСУ центра Донецка.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле ВСУ центра Донецка зафиксировано прямое попадание в здание Администрации Главы ДНР

По Ворошиловскому району Донецка выпущено 17 снарядов калибром 155 миллиметров (подробнее)