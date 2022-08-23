Украинские боевики обстреляли центр Донецка. Фото: ДАН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинский преступный режим переступил очередные грани, используя террористические методы.

- Они взрывают гражданских людей, обстреливают центр города. К сожалению, среди гражданского населения есть уже двое погибших, информация уточняется. Используются снаряды 155 калибра натовского образца. По сути, запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке, - заявил Глава ДНР.

Также Денис Пушилин заявил, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли центр Донецка, под огонь попала Администрация Главы ДНР, гостиница «Централь», школа и жилые дома. По предварительной информации, трое мирных жителей погибли.

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