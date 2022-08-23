«Когда же Зеленский будет безвылазно сидеть в бункере, как Гитлер?!»: Жители Донецка при обстреле проклинали президента Украины

Люди во время обстрела прятались в подземных переходах. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня. 23 августа, днем украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Донецка – Ворошиловскому району. Погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- По улице Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения. По проспекту Дзержинского погиб парень 2004 года. На площади Нурмагомеда Гаджимагомедова погиб мужчина 1997 года рождения, - говорится в сообщении.

Также по предварительной информации, в центре Донецка три человека получили ранения.

Люди во время обстрела прятались в подземных переходах.

- Как загрохотало, еле успела заскочить. Хорошо, что рядом с подземным переходом возле площади Ленина оказалась. Обратила внимание, что у людей нет паники. Все, конечно, с тревогой прислушивались к разрывам. Сволочь, Зеленский. Когда же он будет безвылазно сидеть в бункере, как Гитлер? – поделилась с «КП» дончанка Марина.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что по Ворошиловскому району выпущено 17 снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Удар наносился со стороны оккупированного села Орловка, расположенного к западу от Авдеевки.

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