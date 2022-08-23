Под обстрелами ВСУ на территории ДНР за сутки погибли два мирных жителя и четверо пострадали

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам ДНР. Фото: ТГ Приходько
Украинские боевики в период с 6:00 22 августа до 6:00 23 августа 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 снарядов и мин. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Куйбышевский, Ленинский, и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Озеряновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, — отметили в СЦКК.
Уточняется, что вражеским огнем повреждено 11 домостроений в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
Враг применял артиллерию калибрами 155, 152 и 122 мм, а также минометы калибром 120 мм.
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