«Автодор» отремонтирует десятикилометровый участок дороги рядом с трассой Донецк-Мариуполь

Участок дороги не ремонтировался последние 15 лет. Фото МТ ДНР

Специалисты госпредприятия «Автодор» занялись ремонтом трассы Великая Новоселка — Амвросиевка в районе села Ольгинка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- К работам по восстановлению дорожного покрытия участка протяженностью 10,8 км автомобильной дороги Т-05-09 Великая Новоселовка — Амвросиевка специалисты «Автодора» приступили в начале августа. Ремонт включает фрезерование и устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси с использованием асфальтоукладчика, — отметили в ведомстве.

Общая площадь участка составит 87,2 тыс. м2 и охватит отрезок дороги от Н-20 Донецк — Мариуполь до села Ольгинка под Волновахой.

- Этот участок не ремонтировался последние 15 лет, на сегодняшний день рабочие отфрезеровали 15 тыс. кв. м покрытия и уложили более 1000 кв. м полотна, - сообщил заместитель директора ГУП «Автодор» Андрей Величко.

В работах задействовано 15 единиц специализированной техники: фреза, грейдер, катки, асфальтоукладчик, машины для доставки асфальтобетонной смеси и другая техника, а также порядка 30 человек — специалистов госпредприятия.

Напомним, что сейчас российские специалисты ведут ремонт трассы Донецк — Мариуполь.

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