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Общество23 августа 2022 6:25

«Автодор» отремонтирует десятикилометровый участок дороги рядом с трассой Донецк-Мариуполь

Асфальт положат на дороге до села Ольгинка под Волновахой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Участок дороги не ремонтировался последние 15 лет. Фото МТ ДНР

Участок дороги не ремонтировался последние 15 лет. Фото МТ ДНР

Специалисты госпредприятия «Автодор» занялись ремонтом трассы Великая Новоселка — Амвросиевка в районе села Ольгинка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- К работам по восстановлению дорожного покрытия участка протяженностью 10,8 км автомобильной дороги Т-05-09 Великая Новоселовка — Амвросиевка специалисты «Автодора» приступили в начале августа. Ремонт включает фрезерование и устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси с использованием асфальтоукладчика, — отметили в ведомстве.

Общая площадь участка составит 87,2 тыс. м2 и охватит отрезок дороги от Н-20 Донецк — Мариуполь до села Ольгинка под Волновахой.

- Этот участок не ремонтировался последние 15 лет, на сегодняшний день рабочие отфрезеровали 15 тыс. кв. м покрытия и уложили более 1000 кв. м полотна, - сообщил заместитель директора ГУП «Автодор» Андрей Величко.

В работах задействовано 15 единиц специализированной техники: фреза, грейдер, катки, асфальтоукладчик, машины для доставки асфальтобетонной смеси и другая техника, а также порядка 30 человек — специалистов госпредприятия.

Напомним, что сейчас российские специалисты ведут ремонт трассы Донецк — Мариуполь.

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