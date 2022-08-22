В ДНР лишат права на землю участников украинских «АТО» и «ООС»

Обещанная киевским режимом земля для «атошников» уходит у них из-под ног. Фото: stakhanov.su
На освобожденных территориях ДНР земельные участки, переданные в свое время Украиной в пользование участникам так называемой антитеррористической операции («АТО») и операции объединенных сил, будут национализированы. Участки станут изыматься в пользу государства без права на компенсацию. Соответствующий подписал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Уточняется, что это же решение относится и к правам собственности на землю, переданным членам семей погибших боевиков ВСУ, а также объектам недвижимого имущества, которые расположены на ней.
Действительными признаются вещные права на земельные участки, включая право аренды, субаренды, эмфитевзиса и суперфиции, возникшие до 19 февраля 2022 года. Их не нужно будет перерегистрировать в Республике - при условии, что госрегистрация прошла законно.
Исключением являются земельные участки сельхозназначения, которые расположены за пределами границ населенных пунктов.
Документ вступил в законную силу и распространяет свое действие на отношения, которые возникли с 3 марта 2022 года.
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