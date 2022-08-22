В Куйбышевском районе Донецка ранены два мирных жителя

От действий украинских боевиков страдают мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские боевики ранили мирного жителя Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в Куйбышевском районе столицы.

- В Куйбышевском районе города на улице Правовой ранен мужчина, - проинформировал Штаб.

Сообщается также, что еще один мирный житель этого района наступил на противопехотную мину, которыми ВСУ щедро «засевают» жилые кварталы Донецка при помощи ракет.

- В Куйбышевском районе города на улице Валерия Арсенова на мину ПФМ-1 наступил мужчина 1960 года рождения, - рассказали в ведомстве.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что огонь по Куйбышевскому району Донецка велся противником посредством орудий калибра 155 мм натовского образца. Во второй половине дня ВСУ выпустили 5 таких снарядов.

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