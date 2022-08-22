В ДНР пересмотрели перечень категорий граждан, имеющих право на пенсию по выслуге лет

На получение пенсии теперь имеют право уволенные со службы сотрудники спецподразделений МВД Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На получение пенсии теперь имеют право уволенные со службы сотрудники спецподразделений Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ № 460 был подписан главой государства Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

Этот документ устанавливает возможность назначения пенсии по выслуге лет лицам рядового и начальствующего состава отдельных подразделений МВД Республики - в частности, тем, кто служил в центре разведывательно-аналитического планирования, проведения боевых и специальных операций (до 16 августа 2017 года), а также центре спасательных операций и подразделений собственной безопасности.

В выслугу лет засчитывается срок прохождения службы в этих подразделениях по перечню должностей и на условиях, которые определяет Министерство внутренних дел ДНР.

Указ вступил в законную силу с момента его опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

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