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Общество22 августа 2022 16:31

В ДНР пересмотрели перечень категорий граждан, имеющих право на пенсию по выслуге лет

Список тех, кому положены такие выплаты, был расширен
Ирина ДМИТРИЕВА
На получение пенсии теперь имеют право уволенные со службы сотрудники спецподразделений МВД Республики

На получение пенсии теперь имеют право уволенные со службы сотрудники спецподразделений МВД Республики

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На получение пенсии теперь имеют право уволенные со службы сотрудники спецподразделений Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ № 460 был подписан главой государства Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

Этот документ устанавливает возможность назначения пенсии по выслуге лет лицам рядового и начальствующего состава отдельных подразделений МВД Республики - в частности, тем, кто служил в центре разведывательно-аналитического планирования, проведения боевых и специальных операций (до 16 августа 2017 года), а также центре спасательных операций и подразделений собственной безопасности.

В выслугу лет засчитывается срок прохождения службы в этих подразделениях по перечню должностей и на условиях, которые определяет Министерство внутренних дел ДНР.

Указ вступил в законную силу с момента его опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

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