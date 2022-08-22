В ДНР разрешили обналичивать карты иностранных банков в пунктах размещения беженцев

Помогать с обналичиванием денег могут только зарегистрированные на территории ДНР юрлица, которые получили специальное разрешение в Министерстве финансов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Донецкой Народной Республике разрешили юридическим лицам, не имеющим лицензии Центрального республиканского банка, помогать беженцам обналичивать и переводить деньги с банковских карт. Соответствующее постановление принял Государственный комитет обороны страны.
Документ предусматривает, что решение не распространяется на счета ЦРБ ДНР, аккредитованных в Республике банков и банков России. Комиссия за оказание услуги не должна превышать 15%.
Помогать с обналичиванием денег могут только зарегистрированные на территории ДНР юрлица, которые получили специальное разрешение в Министерстве финансов. Оно выдается сроком на шесть месяцев. Ставка платы за такое разрешение составляет 1 миллион рублей за каждый месяц. При первоначальном его получении нужно будет заплатить за три месяца вперед - 3 миллиона рублей.
При этом лица освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога с оборота. Нарушение положений постановления грозит наложением штрафа в размере 12 миллионов рублей.
Уточняется, что плата за спецразрешения в полном объеме поступит в республиканский бюджет.
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