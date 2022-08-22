Союзные силы уничтожили в Донбассе два танка, семь броневиков и два дрона ВСУ

Операция по освобождению Донбасса продолжается. Фото: УНМ ЛНР

За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий со стороны союзных войск Донбасса украинская армия понесла большие потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в армейских корпусах Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: два танка Т-72, два БПЛА, три бронированные машины. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Тем временем в оборонном ведомстве ЛНР уведомили, что уничтожили в боях до 60 военных ВСУ.

- Уничтожено до 60 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 7 единиц специальной автомобильной техники, - отметил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Глава ДНР Денис Пушилин наградил за боевые заслуги бойцов легендарного батальона «Спарта»

Лидер Республики поблагодарил защитников за отстаивание идеалов, заложенных еще первым командиром подразделения Моторолой (подробнее)