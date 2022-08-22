ВСУ обесточили обстрелами Горловку

Без света остались 26 834 абонента. Фото: mintek-dnr.ru

Украинские боевики обесточили обстрелами жителей Горловки. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в городе на данный момент не работают 173 трансформаторных подстанций.

- Украинские боевики атаковали 2 ЛЭП 110кВ, остановлена работа 173 ТП. Без электроэнергии остались 26 834 абонента, - проинформировали в Штабе.

Кроме того, сообщается, что ВСУ ранили в Горловке еще одного мирного жителя. Инцидент зафиксирован в Никитовском районе.

- Украинские боевики нанесли удар по Никитовскому району Горловки, по улице Якира ранен мужчина 1958 года рождения, - заявил Штаб.

Напомним, нынешнее утро в городе вновь началось с обстрела Центрально-Городского района со стороны украинских боевиков. На улицах Минина и Пожарского была ранена женщина, еще 2 мирных жителя погибли. А вчера ВСУ нанесли артиллерийский удар по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки, а также по поселку шахты имени Ленина, где ранили 15 человек.

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