Леонид Пасечник о флаге России: «На протяжении восьми лет он напоминал нам, что Россия рядом и поддерживает нас»

Руководитель Республики отметил, что реющий сегодня над освобожденными населенными пунктами российский стяг вызывает у людей гордость за принадлежность к Русскому миру. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил соотечественников и жителей России с Днем Государственного флага РФ. Он отметил, что для Донбасса это особый символ.

- Вид российского флага воодушевлял и давал силы народу Луганщины в самые тяжелые дни 2014 года, когда преступный киевский режим направил танки, авиацию и артиллерию на мирное население. На протяжении восьми лет он напоминал нам, что Россия рядом и поддерживает нас, - подчеркнул он.

Глава Республики также добавил, что реющий сегодня над освобожденными населенными пунктами российский триколор вызывает у людей гордость за принадлежность к Русскому миру и придает силы бойцам Народной милиции ЛНР, которые очищают донбасскую землю от неонацистов.

Глава Республики пожелал жителям скорой победы, мира и новых свершений на благо общего Отечества.

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