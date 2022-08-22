От обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли 2 человека, еще 19 были ранены

Украинские боевики открывали огонь по Республике 34 раза, выпустив в ее направлении 232 боеприпаса
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 19 мирных жителей получили ранения. Такие данные обнародовали в Штабе территориальной обороны ДНР.
Там отметили, что один из пострадавших стал жертвой дистанционного минирования украинскими войсками территории Республики запрещенными противопехотными минами «Лепесток».
- Один из пострадавших наступил на запрещенную противопехотную мину ПФМ-1, - уведомили в Штабе.
Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что погибшие являлись жителями ранее освобожденной территории ДНР.
- Населенный пункт Березовое (включен в зону ответственности администрации Докучаевска): погибли мужчины 1939, 1962 годов рождения, - заявили наблюдатели.
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