В Правительстве ДНР заявили, что жители Донбасса чувствуют заботу и поддержку России

Россия и Донбасс теперь вместе навсегда Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Каждый житель ДНР чувствует сейчас заботу и поддержку России. Об этом заявил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, который поздравил соотечественников с Днем государственного флага Российской Федерации.

- Строители, энергетики, спасатели, врачи и инженеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Московской, Ленинградской, Челябинской и Тульской областей, Хабаровского края и других субъектов необъятной России ежедневно помогают нам. Сегодня подходящий день, чтобы сказать спасибо! - отметил он.

Премьер-министр ДНР также добавил, что Россия и Донбасс теперь вместе навсегда.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин также поздравил земляков с Днем государственного флага РФ. Он отметил, что российский триколор дорог и священен для сотен миллионов людей по всему миру. А для жителей Донбасса - особо, так как именно под флагом России проходили референдум и Русская весна, и именно под ним жители встали на защиту своей земли и всего Русского мира.

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