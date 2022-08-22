ВСУ ранили женщину и убили еще 2 мирных жителей Горловки

Последствия обстрела Центрально-Городского района города. Фото: ТГ/Приходько

При обстреле украинскими боевиками улицы Минина и Пожарского в Центрально-Городском районе Горловки была ранена женщина, еще два мирных жителя погибли. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Иван Приходько.

Он отметил, что обстрел города начался ранним утром.

- К сожалению, утро в Горловке опять началось с обстрела Центрально-Городского района со стороны укронацистов. По улице Минина и Пожарского ранения получила женщина, двое мирных горловчан погибли, - проинформировал он.

Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что украинские войска открыли огонь по Горловке и ее предместьям около семи часов утра, выпустив в ее направлении с два десятка снарядов калибром 152 миллиметра.

Напомним, вчера вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки, а также по поселку шахты имени Ленина. В результате обстрела, по предварительным данным, ранения получили 12 мирных жителей.

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