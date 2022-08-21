Пять сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела ВФУ Горловки

ВФУ открыли повторный огонь по прибывшим сотрудникам МЧС
В результате обстрела украинскими боевиками Центрально-Городского района Горловки пострадали пять сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики. Они прибыли на место возгорания трех гаражей и хозяйственной постройки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
— Как только пожарные приступили к ликвидации возгорания, ВФУ нанесли повторный артиллерийский удар, в результате чего пострадали пять сотрудников МЧС. На данный момент они в удовлетворительном состоянии доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается необходимая медицинская помощь, — отметили в пресс-службе.
В ведомстве также подчеркнули, что жизни и здоровью пострадавших сотрудников ничего не угрожает.
Напомним, что сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. В результате украинской агрессии ранения получили 15 мирных жителей. Зафиксированы повреждения жилых домов, школ и гражданской инфраструктуры.
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