Пять сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела ВФУ Горловки

ВФУ открыли повторный огонь по прибывшим сотрудникам МЧС

В результате обстрела украинскими боевиками Центрально-Городского района Горловки пострадали пять сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики. Они прибыли на место возгорания трех гаражей и хозяйственной постройки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Как только пожарные приступили к ликвидации возгорания, ВФУ нанесли повторный артиллерийский удар, в результате чего пострадали пять сотрудников МЧС. На данный момент они в удовлетворительном состоянии доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается необходимая медицинская помощь, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что жизни и здоровью пострадавших сотрудников ничего не угрожает.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. В результате украинской агрессии ранения получили 15 мирных жителей. Зафиксированы повреждения жилых домов, школ и гражданской инфраструктуры.

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