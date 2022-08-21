Военнослужащие батальона «Восток» успешно уничтожает украинских боевиков на Угледарском направлении

Бойцы ДНР продолжают уничтожать украинских боевиков. Фото: скриншот из видео НМ ДНР

Батальон «Восток» ВВ МВД Донецкой Народной Республики действует в районе Угледара, чтобы отсечь группировку украинских войск в районе Марьинки от снабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Сейчас бойцы батальона находятся на Угледарском направлении и готовятся к ротации, чтобы вернуться на свои позиции, которые еще недавно были украинскими. Продвигаемся потихоньку, все у нас хорошо. А противнику настоятельно не рекомендую сопротивляться. Это бесполезно, и все это знают, — рассказал офицер батальона «Восток» с позывным «Россия».

Батальон «Восток» — одно из элитных подразделений Республики, бойцы которого отлично показали себя при штурме Мариуполя и при обеспечении капитуляции боевиков «Азова» (запрещенная в РФ организация).

Напомним, что ранее в Зайцево сдалось в плен целое подразделение ВФУ. Они воспользовались предложением добровольно сдать оружие и смогли сохранить себе жизнь.

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