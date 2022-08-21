Число пострадавших в результате обстрела Горловки увеличилось до 15 человек

Один из снарядов украинских боевиков попал в горловскую школу №8. Фото: пресс-служба администрации города

Число жертв в результате обстрела украинскими боевиками Горловки возросло. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— ВФУ ранили 15 мирных жителей в Центрально-городском районе Горловки, — отметили в ведомстве.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в Горловке ранены женщины 1969, 1955, 1938, 1934, 1942, 1959 годов рождения, а также мужчины 1980, 1993,1990, 1985, 1986, 1985 годов рождения, однако информация о пострадавших и разрушениях продолжает поступать.

По состоянию по 21:30 общее количество жертв седи гражданских лиц, получивших ранения от атак ВФУ за 21 августа 2022 года, составило 16 человек.

Напомним, что украинские боевики открыли огонь по центру Горловки, в результате чего пострадали мирные жители. Также зафиксированы повреждения жилых домов, школы и объектов гражданской инфраструктуры.

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