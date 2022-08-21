Военнослужащие ДНР отправились на реабилитацию в Россию

Российский санаторий продолжает принимать военнослужащих ДНР на отдых и восстановление. Фото: t.me/dnronline

Военнослужащие Донецкой Народной Республики, получившие ранения и увечья в ходе выполнения боевых задач, отправились на реабилитацию в санаторий «Вешенский» Ростовской области России. Это уже третья группа военнослужащих, которые поехали поправлять здоровье. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

— Военнослужащие получат возможность улучшить свое здоровье. В санатории им будут предоставлены услуги реабилитационно-восстановительного характера, — отметили на сайте.

В сообщении подчеркнули, что в санатории военнослужащие смогут пройти реабилитацию заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения, нарушения обмена веществ.

Напомним, что Россия продолжает помогать Донецкой Народной Республике в сфере здравоохранения. Сегодня в Донецк были доставлены 18 наименований лекарств для тяжелобольных детей. Их адресно передадут в семьи, где растут дети , страдающие когнитивными нарушениями, задержкой психо-рече-моторного развития и поражениями нервной системы.

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