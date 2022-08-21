Союзные войска за сутки уничтожили порядка 70 украинских боевиков

ВФУ продолжают нести большие потери в живой силе и военной технике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и России удалось уничтожить до 25 украинских боевиков, а также военную технику вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Совместными действиями уничтожено вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, один танк, три бронетранспортера, — отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко подчеркнул, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и шесть единиц специальной автомобильной техники.

Таким образом, общие потери в живой силе вооруженных формирований Украины составили порядка 70 боевиков.

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