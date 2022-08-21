ВФУ ранили мирную жительницу в Макеевке

Украинские боевики вновь обстреляли Макеевку (архивное). Фото: пресс-служба администрации Горловки

Вооруженные формирования Украины отрыли огонь по Макеевке, в результате чего мирная жительница получила ранение. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Украинские боевики обстреляли поселок Пастуховка в Макеевке. По улице Фурманова ранена женщина 1977 года рождения, — отметили в ведомстве.

Представительство ДНР в Совместном центе по контролю и координации режима прекращения огня подчеркнуло, что огонь по Червоногвардейскому району велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Орловка. Всего было выпущено три снаряда калибром 155 мм около 14:45.

Напомним, что за пошедшие сутки СЦКК ДНР сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, и еще девять, в том числе ребенок 2018 года рождения, получили ранения.

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