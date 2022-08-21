Готовимся к 1 сентября: из России в Донецк прибыла крупная партия свежеотпечатанных учебников

Премьер Виталий Хоценко и министр образования и науки Ольга Колударова Республики ознакомились с доставленными учебниками. Фото: Телеграм Председателя Правительства ДНР

Сегодня, 21 августа, из Российской Федерации в Донецк прибыло больше 200 тысяч экземпляров свежеотпечатанных учебников. Всего до 1 сентября в школы Республики будут доставлены 2 513 097 учебников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Председатель Правительства Виталий Хоценко.

- Министерство образования и науки ДНР совместно с Минпросвещения России, издательством «Просвещение, МЧС РФ и МЧС ДНР проделали огромную работу для того, чтобы наши дети могли получать знания по новым учебникам. Уже сегодня учебную литературу получат школы Донецка, Дебальцево, Мариуполя, Волновахи и Амвросиевского района, - рассказал во время отгрузки новеньких учебников Виталий Хоценко.

Виталий Хоценко принял участие в разгрузке учебников. Фото: Телеграм Председателя Правительства ДНР

Премьер-министр поблагодарил регионы России, которые взяли на себя обновление учебной литературы на исторических территориях. Поставка таких учебников завершится до 1 ноября.

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