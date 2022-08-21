В Кировском районе Донецка ранен мирный житель, наступивший на мину «Лепесток»

«Лепестки» были обнаружены в Донецке и других городах ДНР. Фото: Кулемзин/ТГ

Мирный житель Кировского района Донецка подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Он доставлен в городскую больницу №24. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— По улице Делегатской на сброшенной украинскими преступниками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» ранение получил мужчина 1964 года рождения, — отметили в ведомстве.

Тем временем в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что в Республике зафиксировано уже 47 случаев подрыва на таких минах. В результате детонации пострадали, в том числе, два ребенка. Еще один пострадавший скончался в больнице от ранений.

В Штабе теробороны подчеркнули, что населенные пункты ДНР перенасыщены взрывоопасными предметами. Противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже покалечить человека. При обнаружении мины звоните в МЧС по номеру 101.

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