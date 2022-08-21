В ДНР доставили более 200 тысяч школьных учебников из России

Россия продолжает доставлять в ДНР гуманитарные грузы. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В Донецкую Народную Республику доставили 200 тысяч экземпляров учебников в виде гуманитарной помощи от России. Их получат школы Донецка, Мариуполя, Дебальцево, Волновахи и Амвросиевского района. Об этом сообщил Глава ДНР в своем телеграм-канале.

— Мы видели украинские учебные пособия в школах, когда освобождали населенные пункты Донбасса. Уму непостижимо, какую ложь закладывали в умы детей, как варварски исключали русский язык и литературу из программы. Все это надо детям вернуть. Спасибо России за то, что задача снабжения учебной литературой стоит в приоритете, — отметил Денис Пушилин.

Глава также подчеркнул, что более 3,3 миллионов учебников требуется для общеобразовательных учреждений Республики. ДНР ими обеспечивает Министерство Просвещения России и регионы, которые взяли шефство над населенными пунктами Донецкой Народной Республики.

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