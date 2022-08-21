Денис Пушилин поздравил с юбилеем отряд российских врачей, работающих в ДНР

Медики развернули мобильные госпитали там, где чувствуется дефицит врачей. Фото: пресс-служба главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил с юбилеем Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА), сводные отряды которого работают на территории ДНР. Врачи оказывают помощь жителям Республики и развертывают мобильные госпитали там, где острее всего чувствуется дефицит врачей. Об этом Глава ДНР сообщил в своем телеграм-канале.

— Сегодня исполняется 75 лет с момента основания ФМБА. Поздравляю его руководителя Веронику Игоревну Скворцову и весь коллектив с юбилеем. Вы делаете очень нужную работу, и жители Донецкой Народной Республики за это вам очень признательны, — отметил Денис Пушилин.

Лидер Республики также подчеркнул, что отряды ФМБА оказывают медицинскую помощь в Старобешево, Мангуше и Новоазовске, где приняли уже 14 тысяч жителей ДНР. Также агентство приступило к созданию современного многопрофильного медицинского центра в Мариуполе.

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