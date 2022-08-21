Единая Россия передала в ДНР лекарства для тяжелобольных детей

Партия «Единая Россия» продолжает помогать населению Донбасса. Фото: ДАН

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» доставила в Донецк 18 наименований лекарств для тяжелобольных детей, страдающих когнитивными нарушениями, задержкой психо-рече-моторного развития и поражениями нервной системы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— У родителей сегодня возникают серьезные проблемы с лечением тяжелых детских заболеваний. Часто требуются лекарства, которые сложно или даже невозможно приобрести. Мы стараемся оперативно помочь, подключаем все ресурсы — и гуманитарные центры, волонтеров, чтобы как можно быстрее прийти на помощь, — подчеркнула заместитель секретаря Генсовета Единой России Дарья Лантратова.

Она отметила, что лекарства отправили по адресам в Донецке, а также Макеевке, Шахтерске, Харцызске, Енакиево, Антраците, Ясиноватой, Моспино, Горловке и Снежном. С просьбой об их приобретении к женскому комитету партии обратились матери тяжелобольных детей Республики.

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