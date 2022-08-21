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Политика21 августа 2022 9:01

Украинские боевики ранили мирного жителя в Ясиноватой

ВФУ продолжают обстреливать город
Виктория ПОДАРОВА
Под огнем ВФУ пострадал мирный житель Ясиноватой (архивное фото)

Под огнем ВФУ пострадал мирный житель Ясиноватой (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины в очередной раз нанесли удар по прифронтовой Ясиноватой. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Украинские боевики нанесли удар по улице Подлесной в Ясиноватой, ранен мужчина 1957 года рождения, — отметили в ведомстве.

Тем временем украинские боевики обстреляли поселок Зайцево (южное) со своих позиций, расположенных в Отрадовке. Против мирного населения применяются снаряды калибром 152 мм. Всего по поселку было выпущено десять боеприпасов.

Напомним, что за прошедшие сутки от агрессии украинских боевиков в Донецкой Народной Республике пострадали 11 человек: двое погибли, и еще девять, включая ребенка 2018 года рождения, получили ранения. Противник использовал реактивную систему залпового огня «Град», минометы и артиллерию 122,152 и 155 мм.

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