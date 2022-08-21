За сутки под огнем ВФУ в ДНР погибли два мирных жителя, девять получили ранения

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР 244 единицы различных боеприпасов. В результате этого погибли и пострадали мирные жители, а также повреждено 35 домов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском и районе Донецка и в освобожденном ранее населенном пункте Владимировка. Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц в Ленинском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка и Зайцево. Среди лиц, получивших ранения – девочка 2018 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что повреждено 35 домов в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, НАР 80 мм (без применения авиации). На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм.

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