В ДНР ищут причастных к совершению покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию и обследовали ее. Фото: МВД ДНР

Правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к сегодняшнему взрыву в центре Мариуполя. Напомним, преступники заложили взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк, и оно сработало в момент подъезда мэра города Константина Иващенко. К счастью, чиновник не пострадал.

- В 15:11 в полицию поступило сообщение о взрыве, произошедшем вблизи Мариупольского городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко, - рассказали в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию и обследовали ее. Было предварительно установлено, что сработало самодельная взрывчатка, содержащая поражающие элементы.

- На территории Республики проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления. Ведется следствие, - заявили в МВД ДНР.

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