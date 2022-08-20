Украинские боевики обстреляли сразу две школы Донецка

Повреждения в Куйбышевском районе. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские боевики обстреляли сразу две школы, расположенные в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Под огонь вооруженных формирований Украины попали школа №63 по улице Степаненко и школа №50 по проспекту Кремлевскому, - проинформировали там.

Кроме того, от огня ВФУ получила ранение мирная жительница.

- Украинские боевики нанесли удар по улице Энгельса в Куйбышевском районе города, ранена женщина 1962 года рождения, - уведомили в Штабе.

Тем временем в городской администрации уточнили, что при обстреле также пострадал мужчина 1994 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка была ранена девочка 2018 года рождения. От украинских снарядов получили повреждения 5 домов.

Кроме того, в городе пострадала спецтехника. Причиной этому стали разбросанные ВСУ противопехотные фугасные мины «Лепесток», на одной из которых во время уборки мусора подорвался мусоровоз.

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