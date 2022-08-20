В ЛНР опровергли информацию о принудительной мобилизации мужчин

Поступившие на службу обеспечиваются всеми видами довольствия, льготами и социальными гарантиями Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В данный момент мобилизация мужчин призывного возраста в Луганской Народной Республике не проводится. Об этом сообщил заместитель военного комиссара ЛНР Алексей Курченко.

Он отметил, что все появляющиеся в сети видео и сообщения на этот счет являются постановочными и распространяются противником с целью дестабилизации обстановки. В случае выявления подобных фактов он рекомендовал незамедлительно сообщать о них в соответствующие органы.

При этом заместитель военкома отметил, что сейчас военные комиссариаты продолжают работать в штатном режиме и обеспечивают прием на службу граждан, которые добровольно пожелали стать в ряды Народной милиции ЛНР.

- Поступившие на службу обеспечиваются всеми видами довольствия, льготами и социальными гарантиями, предусмотренными для военнослужащих оборонного ведомства. Денежное довольствие на данный момент составляет от 176 тысяч рублей для рядового состава, 190 тысяч - для сержантского и более 250 тысяч - для офицерского состава Народной милиции, - подчеркнул он.

Помимо того, по словам Курченко, всем военнослужащим, которые участвуют в освобождении республик Донбасса, гарантировано получение статуса участника боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР мобилизованным гражданам засчитают период несения службы в трудовой стаж. Аналогичное решение принято также в отношении контрактников, находящихся в рядах Вооруженных сил России.

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