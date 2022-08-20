Сто одаренных детей из ЛНР отправились на отдых и обучение в Москву

Поездку организовали для победителей олимпиад и творческих конкурсов. Фото: mklnr.su

Компанию из ста одаренных детей со всей территории ЛНР отправили отдохнуть в образовательный лагерь «Поколение Донбасс» в Москве. Об этом сообщил замминистра культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики Роман Олексин.

Он пояснил, что для победителей олимпиад и творческих конкурсов в составе ста человек организовали поездку в московский лагерь, где дети смогут не только оздоровиться, но и пройти широкую образовательную программу по разным направлениям.

Так, к примеру, ребят поближе познакомят с культурой России, проведут для них различные тренинги по сценической речи, театральному мастерству, хореографии и вокалу, а также мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, программированию, анимации и т.д. Возможно, это даже поможет некоторым ребятам определиться с выбором будущей профессии.

А на досуге школьников познакомят с достопримечательностями Москвы.

- То есть программа сбалансированная, - уверяет чиновник.

Уточняется, что смена продлится до 28 августа и закончится большим праздничным концертом.

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