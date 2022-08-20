ВСУ обстреляли дачный кооператив в Донецке, ранен мужчина

Под прицельным огнем боевиков оказался местный дачный поселок. Фото: УНМ ДНР
Украинские боевики ранили мирного жителя в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Там уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказался местный дачный поселок, где пострадал мужчина.
- При обстреле дачного кооператива «Прометей» в Ленинском районе Донецка по улице Верховинской ранение получил мужчина 1958 года рождения. Доставлен в ДокТМО, - проинформировал Штаб.
Напомним, в администрации города Донецка уточнили информацию о последствиях сегодняшнего обстрела Куйбышевского района города. Сообщается, что там была ранена девочка 2018 года рождения. От украинских снарядов получили повреждения 5 частных домов.
Кроме того, в городе пострадала спецтехника - во время уборки мусора подорвалась мусорная машина КП «Экологическая компания «Громада». Причиной этому стали разбросанные ВСУ по территории Донецка противопехотные фугасные мины «Лепесток».
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