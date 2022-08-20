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Общество20 августа 2022 11:35

В Мариуполе приступили к сносу первых многоэтажных домов, которые не подлежат восстановлению

На их месте российские строители планируют возвести новые жилые объекты
Ирина ДМИТРИЕВА
Сносить строения будут по технологии безвзрывного разрушения при помощи специальных экскаваторов

Сносить строения будут по технологии безвзрывного разрушения при помощи специальных экскаваторов

Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе российские строители приступили к сносу первых многоэтажных домов, которые получили критические повреждения во время боев и не подлежат восстановлению. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- Согласно распоряжению Государственного комитета обороны, под снос определены первые четыре дома в Жовтневом районе города, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сейчас в районе уже завершили расчистку территории. Сносить строения будут по технологии безвзрывного разрушения при помощи специальных экскаваторов.

На демонтаж зданий планируют отвести около 10 дней, после чего приступят к разбору завалов. На месте снесенных домов строители намерены возвести новые жилые объекты. Всего, по предварительной информации, в Мариуполе будут снесены более 500 многоквартирных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе завершают ремонт школы, в которую 1 сентября пойдут учиться около тысячи детей. Шефство над образовательным учреждением взял Санкт-Петербург.

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