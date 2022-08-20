Сносить строения будут по технологии безвзрывного разрушения при помощи специальных экскаваторов
Фото: Александр ИВАНОВ
В Мариуполе российские строители приступили к сносу первых многоэтажных домов, которые получили критические повреждения во время боев и не подлежат восстановлению. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
- Согласно распоряжению Государственного комитета обороны, под снос определены первые четыре дома в Жовтневом районе города, - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что сейчас в районе уже завершили расчистку территории. Сносить строения будут по технологии безвзрывного разрушения при помощи специальных экскаваторов.
На демонтаж зданий планируют отвести около 10 дней, после чего приступят к разбору завалов. На месте снесенных домов строители намерены возвести новые жилые объекты. Всего, по предварительной информации, в Мариуполе будут снесены более 500 многоквартирных домов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе завершают ремонт школы, в которую 1 сентября пойдут учиться около тысячи детей. Шефство над образовательным учреждением взял Санкт-Петербург.
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