Сносить строения будут по технологии безвзрывного разрушения при помощи специальных экскаваторов Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе российские строители приступили к сносу первых многоэтажных домов, которые получили критические повреждения во время боев и не подлежат восстановлению. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- Согласно распоряжению Государственного комитета обороны, под снос определены первые четыре дома в Жовтневом районе города, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сейчас в районе уже завершили расчистку территории. Сносить строения будут по технологии безвзрывного разрушения при помощи специальных экскаваторов.

На демонтаж зданий планируют отвести около 10 дней, после чего приступят к разбору завалов. На месте снесенных домов строители намерены возвести новые жилые объекты. Всего, по предварительной информации, в Мариуполе будут снесены более 500 многоквартирных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе завершают ремонт школы, в которую 1 сентября пойдут учиться около тысячи детей. Шефство над образовательным учреждением взял Санкт-Петербург.

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