Украинские боевики обстреляли исправительную колонию в Донецке, ранены трое заключенных

Исправительные учреждения ДНР неоднократно становились для украинских боевиков мишенью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по 124-й исправительной колонии, расположенной в Кировском районе Донецка. В результате пострадали несколько заключенных. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что пострадавшие были доставлены в больницы.

- Трое заключенных получили осколочные ранения. Один доставлен в ИНВХ (Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, - ред.), двое в городскую больницу №24, - проинформировали военные.

По данным Штаба, обстрел Кировского района все еще продолжается - по улице Дмитрия Донского повреждены жилые дома и горит газопровод.

Отметим, исправительные учреждения ДНР неоднократно становились для украинских боевиков мишенью. Напомним, 20 июля территория Донецкой исправительной колонии также подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. К счастью, пострадавших среди сотрудников колонии и осужденных не было.

Спустя несколько дней ВСУ нанесли удар по Еленовской исправительной колонии, где погибло большое количество людей, в том числе украинских военнопленных. Огонь по объекту велся предположительно из американской установки HIMARS.

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