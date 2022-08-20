В Зайцево сдалось в плен целое подразделение ВСУ

Вначале по укреплениям украинских военных в Зайцево было нанесено несколько ударов, после чего они решили сдаться. Фото: фрагмент видео УНМ ДНР

Мобилизованные военнослужащие ВСУ, отправленные украинским командованием в Зайцево, сделали выбор в пользу сохранения своих жизней и добровольно сдались в плен. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Там пояснили, что вначале артиллерия союзных войск нанесла сокрушительные удары по укреплениям украинских военных в Зайцево, после чего предложила им сдаться.

При помощи мессенджера Телеграмм украинским силовикам отправили сообщение с предложением добровольно сложить оружие. Многие из них воспользовались этой возможностью и тем самым сохранили себе жизнь.

- В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР, - проинформировали в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что войска русской коалиции освободили от ВСУ поселок Зайцево под Горловкой и близлежащее село Дача. Сейчас союзные силы готовятся взять Авдеевку в клещи. Крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком будет окружен, как только войска русской коалиции займут Красногоровку и Тоненькое.

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